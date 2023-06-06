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В Херсоне после прорыва на Каховской ГЭС обвалился дом

0:40
Происшествия

Сегодня, 6 июня, произошла катастрофа на Каховской ГЭС. В результате прорыва ситуация вышла из-под контроля. Местные Telegram-каналы публикуют видео. На одном из них обвалился дом в Херсоне и ушёл под воду.

Власти сообщают, что в Новой Каховке уровень воды упал на несколько сантиметров, но это не общая тенденция. В то же время председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале пишет, что Голая Пристань постепенно уходит под воду. Людей эвакуируют, так как велика вероятность того, что дома будут затоплены по крышу.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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