Спасатели сняли с крыш 17 человек в подтопленной Корсунке

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спецслужбы Херсонской области сняли 17 жильцов с крыш собственных домов в Корсунке, расположенной под городом Новая Каховка. Стоит напомнить, что эти населённые пункты были затоплены в результате прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

Фото: РБК

"Общее количество лиц, спасённых с крыш Корсунки, — 17 человек".

Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщает глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.

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