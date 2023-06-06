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Спасатели сняли с крыш 17 человек в подтопленной Корсунке

0:42
Происшествия

Спецслужбы Херсонской области сняли 17 жильцов с крыш собственных домов в Корсунке, расположенной под городом Новая Каховка. Стоит напомнить, что эти населённые пункты были затоплены в результате прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

Спасатели сняли с крыш 17 человек в подтопленной Корсунке
Фото: РБК

"Общее количество лиц, спасённых с крыш Корсунки, — 17 человек".

Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщает глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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