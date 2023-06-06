Сидр "Мистер Сидр", недавние поставки которого были приготовлены с нарушением всех норм, стал причиной гибели девяти людей из Самарской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.
"По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших".
Уточняется, что в больнице находятся 15 пострадавших с отравлением, трое из которых — в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно о задержании потенциального виновника всего происходящего: им стал самарский бизнесмен. На данный момент он находится под арестом на два месяца.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.