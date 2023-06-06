Из-за контрафактного сидра в Самарской области погибли девять человек

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сидр "Мистер Сидр", недавние поставки которого были приготовлены с нарушением всех норм, стал причиной гибели девяти людей из Самарской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

Фото: samara.bezformata.com

"По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших".

Уточняется, что в больнице находятся 15 пострадавших с отравлением, трое из которых — в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно о задержании потенциального виновника всего происходящего: им стал самарский бизнесмен. На данный момент он находится под арестом на два месяца.

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