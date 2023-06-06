На подконтрольной Киеву территории почти 40 городов и деревень затоплены в результате подрыва Каховской ГЭС. На данный момент, как говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, решается вопрос об эвакуации мирного населения.
"По информации украинских властей, почти 40 городов и деревень полностью или частично затоплены на территориях Херсонской области, находящихся под украинским контролем".
Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.
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