После прорыва Каховской ГЭС 40 поселений было затоплено

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На подконтрольной Киеву территории почти 40 городов и деревень затоплены в результате подрыва Каховской ГЭС. На данный момент, как говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, решается вопрос об эвакуации мирного населения.

Фото: ТАСС

"По информации украинских властей, почти 40 городов и деревень полностью или частично затоплены на территориях Херсонской области, находящихся под украинским контролем".

Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.

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