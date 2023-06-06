В Кировском районе Ленинградской области поезд сбил ребенка, который обучался в региональном центре аутизма. Об этом сообщает телеканал "78".
Трагедия произошла в понедельник, 5 июня, второклассник ушел из дома, но так и не вернулся. Его родители сообщили в полицию. Мальчик мало что понимает и не говорит.
Спустя несколько часов было установлено, что мальчик попал под поезд недалеко от железнодорожного перегона Деревня Горы — поселок Мга.
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