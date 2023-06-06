В Пензенской области изъяли свыше 1,7 тыс. литров опасного для жизни напитка "Мистер Сидр"

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области изъяли из магазинов свыше 1,7 тыс. литров суррогатного алкогольного напитка "Мистер Сидр". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Фото: pixabay.com

Полиция проводит мероприятия по обнаружению мест продажи и хранения опасного напитка. Уже было осмотрено около 600 торговых точек в области.

Ранее в регионе с отравлением указанным напитком были госпитализированы три человека.

Напомним, по обвинению в распространении опасной для жизни продукции был задержан предприниматель из Самарской области. Реализуемая им продукция стоила жизни более 20 человек.

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