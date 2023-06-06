Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области изъяли из магазинов свыше 1,7 тыс. литров суррогатного алкогольного напитка "Мистер Сидр". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Полиция проводит мероприятия по обнаружению мест продажи и хранения опасного напитка. Уже было осмотрено около 600 торговых точек в области.
Ранее в регионе с отравлением указанным напитком были госпитализированы три человека.
Напомним, по обвинению в распространении опасной для жизни продукции был задержан предприниматель из Самарской области. Реализуемая им продукция стоила жизни более 20 человек.
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