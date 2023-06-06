В Перми неизвестный сообщил о планах устроить расстрел в ТЦ: "Готовлюсь убивать"

В социальных сетях Перми начали появляться сообщения от неизвестного пользователя. Он заявил, что планирует организовать теракт в одном из торговых центров. Для совершения преступления почти "всё готово", заявил неизвестный и опубликовал фотографии оружия.

Фото: pixabay.com

"Я радостный готовлюсь убивать. И это уже не шутка. Я грустный после расстрела 06.06.2023", — цитирует сообщение пользователи properm.ru.

Однако местное МВД заявило, что новости о готовящемся теракте являются фейком. Жителям Перми следует ориентироваться только на официальные источники информации.

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