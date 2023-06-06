В Ставропольском крае мужчина скончался за рулем автомобиля

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время движения в Ставропольском крае скончался водитель, что привело к дорожно-транспортному происшествию. Об этом сообщает newstracker. ru.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 июня, у водителя "Лады Ларгус" случился сердечный приступ, который привел к его смерти прямо за рулем автомобиля.

Транспортное средство вылетело в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, им оставалось лишь констатировать смерть 60-летнего мужчины.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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