Во время движения в Ставропольском крае скончался водитель, что привело к дорожно-транспортному происшествию. Об этом сообщает newstracker. ru.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 июня, у водителя "Лады Ларгус" случился сердечный приступ, который привел к его смерти прямо за рулем автомобиля.
Транспортное средство вылетело в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, им оставалось лишь констатировать смерть 60-летнего мужчины.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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