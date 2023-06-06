В Карелии разыскивают собаку, выжившую в страшном ДТП

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Карелии разыскивают собаку, которая выжила после страшного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает kareliainform. ru.

Фото: https://455811.selcdn.ru/

Инцидент произошел на трассе "Кола". В происшествии погибли хозяева собаки, сама она чудом выжила и сбежала. Родители погибших хотели бы найти собаку и забрать ее себе. Порода животного — джек-рассел-терьер, кличка Сэм.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 1 июня, на 793-м км трассы М-18 недалеко от поселка Пушной в Беломорском районе. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сэма просят звонить по телефонам 8 (911) 425-91-88 или 8 (921) 043-89-67.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.