Аксёнов: угрозы подтопления в Крыму нет, но есть риск обмеления СКК из-за подрыва Каховской ГЭС

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов оценил ситуацию на полуострове после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Фото: ya.ru

По его словам, угроза подтопления в Крыму отсутствует.

"Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", — отметил политик в Telegram-канале.

Он добавил, что сегодня в канале порядка 40 миллионов кубометров воды. Как пояснил Аксёнов, водохранилища заполнены примерно на 80%. Питьевой воды на полуострове более чем достаточно, ведутся работы по минимизации потерь в канале, уточнил глава Крыма. Политик также подчеркнул: динамика и возможные риски будут видны в ближайшие дни.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ситуация на Каховской ГЭС пока не представляет критической опасности для ЗАЭС.