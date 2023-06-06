Руководитель Крыма Сергей Аксёнов оценил ситуацию на полуострове после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
По его словам, угроза подтопления в Крыму отсутствует.
"Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", — отметил политик в Telegram-канале.
Он добавил, что сегодня в канале порядка 40 миллионов кубометров воды. Как пояснил Аксёнов, водохранилища заполнены примерно на 80%. Питьевой воды на полуострове более чем достаточно, ведутся работы по минимизации потерь в канале, уточнил глава Крыма. Политик также подчеркнул: динамика и возможные риски будут видны в ближайшие дни.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ситуация на Каховской ГЭС пока не представляет критической опасности для ЗАЭС.
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