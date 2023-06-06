В Москве скончался известный степ-постановщик Алик Абдуллаев

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В Москве ушел из жизни знаменитый степ-танцовщик и иллюзионист Алик Абдуллаев. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: ВКонтакте

По данным агентства, Абдуллаев скончался в воскресенье, 4 июня, на 63-м году жизни. Его тело было обнаружено в Алексеевском районе столицы на улице Маломосковской.

Родственники иллюзиониста проживают за границей, труп был обнаружен соседями артиста. Вероятной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Отметим, что Алик Абдуллаев родился в 1960 году. Он побеждал на международном конкурсе "Степ-Парад", выступал с гастролями в Японии, Франции, Сингапуре, Австрии, Бельгии, Нидерландах и других странах.

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