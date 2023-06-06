Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-терапевт Константинова предупредила граждан РФ о наличии яда в абрикосовых косточках
Мэр Новой Коховки: максимальный уровень подъема воды в городе достиг четырёх метров
Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала опасный симптом сбоя в организме человека
Немецкий политолог Мюнклер: ВСУ не в состоянии провести крупномасштабное контрнаступление
Мэр Новой Каховки Леонтьев: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрелов
Что делать, если руки потеют на руле
"Турпром": туристы в Европе "горюют", столкнувшись с той же проблемой, что и граждане из РФ
Эксперт по туризму рассказал о завышении турецкими отелями цен для россиян, но не для европейцев
РИА Новости: ВС РФ уничтожили технику украинских войск дронами-камикадзе в Запорожской области

Мэр Новой Каховки Леонтьев проинформировал о последствиях разрушения ГЭС

0:48
Происшествия

Из-за разрушений на Каховской ГЭС в Херсонской области уровень воды в Днепре существенно поднялся вниз по течению, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Мэр Новой Каховки Леонтьев проинформировал о последствиях разрушения ГЭС
Фото: ya.ru

По его словам, уровень подъёма воды составил около 2,5 метров.

"Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", — сообщил мэр ТАСС.

Леонтьев подчеркнул, что на месте уже работают все необходимые экстренные службы. Причин для срочной эвакуации населения пока нет.

По словам мэра, последствия террористического акта будут изучены.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявления Леонтьева о причинах обрушения Каховской ГЭС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Одна каша вызывает рост жира на животе, заявила эндокринолог
Одна каша вызывает рост жира на животе, заявила эндокринолог
Последние материалы
Немецкий политолог Мюнклер: ВСУ не в состоянии провести крупномасштабное контрнаступление
Закипел в пробке, антифриза нет: что делать
Мэр Новой Каховки Леонтьев: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрелов
Что делать, если руки потеют на руле
"Турпром": туристы в Европе "горюют", столкнувшись с той же проблемой, что и граждане из РФ
Эксперт по туризму рассказал о завышении турецкими отелями цен для россиян, но не для европейцев
РИА Новости: ВС РФ уничтожили технику украинских войск дронами-камикадзе в Запорожской области
Сальдо проинформировал о ситуации на Херсонщине: обстановка тяжёлая, близкая к гуманитарной катастрофе
Глава МО Украины Резников: посредник в переговорах с РФ должен иметь влияние на Москву
Запах горелого масла: почему может появиться в автомобиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников