Мэр Новой Каховки Леонтьев проинформировал о последствиях разрушения ГЭС

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-за разрушений на Каховской ГЭС в Херсонской области уровень воды в Днепре существенно поднялся вниз по течению, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Фото: ya.ru

По его словам, уровень подъёма воды составил около 2,5 метров.

"Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", — сообщил мэр ТАСС.

Леонтьев подчеркнул, что на месте уже работают все необходимые экстренные службы. Причин для срочной эвакуации населения пока нет.

По словам мэра, последствия террористического акта будут изучены.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявления Леонтьева о причинах обрушения Каховской ГЭС.

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