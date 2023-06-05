Сидр, который производится с соблюдением технологии, не может стать причиной отравления. Об этом заявила заведующая лабораторией технологии ликеро-водочного производства Наталья Головачева. По её мнению, всему виной алкогольный фальсификат.
Сидр является полезным напитком и готовится путём сбраживания измельчённых яблок. В нём нет веществ, которые могли бы привести к гибели человека.
"Массовое отравление произошло из-за употребления фальсифицированного алкогольного продукта. На это указывает и тот факт, что производитель не разливал напиток по бутылкам, а продавал в больших ёмкостях на розлив", — объяснила специалист в беседе с "Российской газетой".
Только результаты токсикологической экспертизы позволят выяснить, что именно привело к массовым отравлениям со смертельными исходами, отметила Головачева. Вполне вероятно, что производитель использовал метиловый спирт при изготовлении напитка, который является ядом.
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