Губернатор Русских: врачи борются за жизни 19 отравившихся сидром жителей Ульяновской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Ульяновской области Алексей Русских сказал, что количество пострадавших в результате отравления яблочным сидром "Мистер Сидр" увеличилось.

Фото: ya.ru

"По последней информации, пострадало 35 человек", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.

Вместе с этим глава региона сообщил, что из-за отравления погибли 16 человек. За жизни 19 граждан борются медики, добавил чиновник.

Также он отметил, что Минздрав Ульяновской области отправил сотрудникам "скорой" специальные инструкции для работы с пациентами, которые выпили смертельно опасный алкоголь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

👨‍⚕️ Алкогольная интоксикация и чем она опасна? 🍷