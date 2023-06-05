Руководитель Ульяновской области Алексей Русских сказал, что количество пострадавших в результате отравления яблочным сидром "Мистер Сидр" увеличилось.
"По последней информации, пострадало 35 человек", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.
Вместе с этим глава региона сообщил, что из-за отравления погибли 16 человек. За жизни 19 граждан борются медики, добавил чиновник.
Также он отметил, что Минздрав Ульяновской области отправил сотрудникам "скорой" специальные инструкции для работы с пациентами, которые выпили смертельно опасный алкоголь.
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