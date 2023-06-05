NOS: на севере Амстердама в ночь на 5 июня прогремели три взрыва, обошлось без пострадавших

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь с 4 на 5 июня в Амстердаме прогремели три мощных взрыва.

Фото: prosto.aero

Как сообщает NOS, взрывы произошли сразу на трёх улицах района Норд.

Из-за первого взрыва начался пожар, который был быстро локализован и потушен экстренными службами. О пострадавших не сообщается, повреждения получили только фасады зданий.

Сразу после инцидента полиция задержала 21-летнего мужчину, который, по предположениям оперативников, может быть причастен к произошедшему.

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