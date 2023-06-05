В ночь с 4 на 5 июня в Амстердаме прогремели три мощных взрыва.
Как сообщает NOS, взрывы произошли сразу на трёх улицах района Норд.
Из-за первого взрыва начался пожар, который был быстро локализован и потушен экстренными службами. О пострадавших не сообщается, повреждения получили только фасады зданий.
Сразу после инцидента полиция задержала 21-летнего мужчину, который, по предположениям оперативников, может быть причастен к произошедшему.
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