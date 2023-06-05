В Оренбургской области после падения дельтаплана серьезно пострадал мужчина

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Оренбургской области при крушении дельтаплана мужчина получил многочисленные переломы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Инцидент произошел недалеко от села Буланово. Пострадавший упал на склон холма, самостоятельно передвигаться он не мог.

На место происшествия прибыли сотрудники подразделения пожарной охраны, они передали мужчину сотрудникам скорой помощи.

Напомним, в октябре 2022 года в Оренбургской области также упал дельтаплан. Им управлял 60-летний мужчина. После падения он скончался.

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