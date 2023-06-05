В Ульяновской и Самарской областях от отравления напитком "Мистер Сидр" скончались девять человек

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За прошедшие несколько дней в Ульяновской и Самарской областях от отравления яблочным сидром "Мистер Сидр" скончались девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: YouTube

В больнице города Димитровграда Ульяновской области поступили несколько человек, пять из них скончались. Также на улице Гвардейской был обнаружен труп девушки. Было установлено, что погибшие пили один и тот же напиток.

Продажа "Мистер Сидр" остановлена, а продукция изъята. Позднее от сидра погибли еще три человека, уже в Самарской области. Было установлено, что напиток разливался именно в этом регионе.

По предварительным данным, сидр был произведен в поселке Винтай на улице Гаражной. В нем содержался смертельный метанол.

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