В Приморском крае автомобиль рухнул с высоты 30 метров

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Находке Приморского края произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает телеканала РЕН ТВ.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

В ночь на понедельник, 5 июня, автомобиль Suzuki Jimmy рухнул в 30-метровую пропасть. В салоне автомобиля находился водитель мужчина и пассажирка.

Инцидент произошел в районе прогулочной зоны Рица бухты Прозрачной. На удивление, люди остались живы, им удалось самостоятельно покинуть автомобиль, позднее их госпитализировали.

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