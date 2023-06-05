В городе Находке Приморского края произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает телеканала РЕН ТВ.
В ночь на понедельник, 5 июня, автомобиль Suzuki Jimmy рухнул в 30-метровую пропасть. В салоне автомобиля находился водитель мужчина и пассажирка.
Инцидент произошел в районе прогулочной зоны Рица бухты Прозрачной. На удивление, люди остались живы, им удалось самостоятельно покинуть автомобиль, позднее их госпитализировали.
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