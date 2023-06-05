В Ульяновской области шесть человек скончались после употребления напитка «Сидр»

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Димитровграде Ульяновской области шесть человек скончались после распития спиртного напитка "Сидр". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Фото: pixabay.com

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 3 и 4 июня несколько жителей города были госпитализированы после отравления неустановленным веществом. Шестерых из них врачам спасти не удалось.

По предварительным данным, отравление произошло сидром, который был поставлен в магазины Димитровграда из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся проверки.

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