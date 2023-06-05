В городе Димитровграде Ульяновской области шесть человек скончались после распития спиртного напитка "Сидр". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, 3 и 4 июня несколько жителей города были госпитализированы после отравления неустановленным веществом. Шестерых из них врачам спасти не удалось.
По предварительным данным, отравление произошло сидром, который был поставлен в магазины Димитровграда из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся проверки.
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