Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Минобороны Индии обсудил с мнистром обороны США укрепление сотрудничества
Хайруллин: российские подразделения берут в клещи Купянск
Балтийский флот РФ приступил к оперативным учениям
Туристка из РФ назвала минусы и плюсы отдыха в Хургаде за 189 тысяч рублей
Военкор Сладков назвал три опасных направления наступления ВСУ
WarGonzo: встречные бои начались в Марьинке на донецком фронте
Кардинал Дзуппи посетит Киев в качестве посланника Папы Римского в июне
Военкор Поддубный сообщил об активной фазе наступления ВСУ на южно-донецком направлении
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность банды воров, орудовавшей с 2020 года

В Ульяновской области шесть человек скончались после употребления напитка «Сидр»

0:46
Происшествия

В городе Димитровграде Ульяновской области шесть человек скончались после распития спиртного напитка "Сидр". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

В Ульяновской области шесть человек скончались после употребления напитка «Сидр»
Фото: pixabay.com

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 3 и 4 июня несколько жителей города были госпитализированы после отравления неустановленным веществом. Шестерых из них врачам спасти не удалось.

По предварительным данным, отравление произошло сидром, который был поставлен в магазины Димитровграда из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся проверки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Украинские беженцы захватили польский город
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
О том, как снизить риск образования тромбов, рассказал врач-кардиолог Варфоломеев
О том, как снизить риск образования тромбов, рассказал врач-кардиолог Варфоломеев
Последние материалы
На борту разбившегося в США бизнес-джета находились дочь и внучка предпринимателя, жертвовавшего деньги Трампу
Эндокринолог Янг рассказала, как загорать без вреда для здоровья
Axa Investment Managers планирует сделать киностудию Bry-sur-Marne одной из крупнейших в Европе
Рогов: ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении, чтобы выйти к Азовскому морю
Боевики ВСУ прощупывают фронт у Новодонецкого
В Ульяновской области шесть человек скончались после употребления напитка «Сидр»
В Киргизии пресекли попытку государственного переворота
РИА Новости: китайцы назвали любимые продукты из России
Предприятие Перми выплатит 15,6 млн рублей за выброс отходов в водохранилище
AB News: ушедшие на СВО алиментщики уже выплатили детям миллиард рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников