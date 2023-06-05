Сотрудники правоохранительных органов Приморского края задержали двоих человек, обвиняемых в вымогательстве и участии вооруженной банде Данияра Шанова. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленников обвиняют в вымогательстве денег и захвате имущества у местного бизнесмена. Оба фигуранта дела заключены в СИЗО. На данный момент, количество заключенных под стражу, состоящих в банде криминального авторитета Шанова, составляет девять человек.
Что касается самого лидера преступной группировки, то уголовное дело в его отношении было возбуждено в марте 2023 года. Отмечается, что банда орудовала на юге Приморского края с 2003 года.
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