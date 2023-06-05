Губернатор Шапша: на трассу М3 в Калужской области упали два БПЛА, детонации не произошло

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 5 июня на федеральную трассу М3 "Украина" в Калужской области упали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Фото: Fotodom.ru

Как сообщил глава региона Владислав Шапша, дроны обнаружены на 299-м и 283-м километрах автодороги. По его словам, детонации не произошло.

Он также добавил, что сотрудники экстренных служб оцепили территорию и приступили к оперативно-техническим мероприятиям. Для автомобилистов организовали объездные пути.

"На автодороге М3 "Украина" на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали два БПЛА", — подтвердил Шапша в Telegram-канале.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в Калужской области разбился беспилотник. Скорее всего, речь идёт о БПЛА "Стриж", уточнил репортёр.