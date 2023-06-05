Утром 5 июня на федеральную трассу М3 "Украина" в Калужской области упали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Как сообщил глава региона Владислав Шапша, дроны обнаружены на 299-м и 283-м километрах автодороги. По его словам, детонации не произошло.
Он также добавил, что сотрудники экстренных служб оцепили территорию и приступили к оперативно-техническим мероприятиям. Для автомобилистов организовали объездные пути.
"На автодороге М3 "Украина" на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали два БПЛА", — подтвердил Шапша в Telegram-канале.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в Калужской области разбился беспилотник. Скорее всего, речь идёт о БПЛА "Стриж", уточнил репортёр.
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