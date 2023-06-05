Путешественник из РФ совершил ошибку на острове Пхукет, которая привела к смертельному исходу. Мужчина проигнорировал красные флаги, запрещающие купание, и утонул в море.
Как сообщает "ТурПром", трагедия произошла в субботу, 3 июня. Отмечается, что спасатели громко предупреждали туриста об опасности, однако это не остановило россиянина. Как пояснили специалисты экстренных служб, красные флаги хорошо видны на воде, следовательно, путешественник сознательно проигнорировал их.
"Через некоторое время мужчина скрылся в пучине моря, став очередной жертвой несчастного случая", — сказано в материале.
Ранее российский тревел-блогер пожаловался на низкий уровень сервиса, опасные заболевания и широкое распространение мошеннических схем в Таиланде.
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