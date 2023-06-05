"ТурПром": российский турист проигнорировал запрет на купание и утонул в море на Пхукете

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Путешественник из РФ совершил ошибку на острове Пхукет, которая привела к смертельному исходу. Мужчина проигнорировал красные флаги, запрещающие купание, и утонул в море.

Фото: PxHere

Как сообщает "ТурПром", трагедия произошла в субботу, 3 июня. Отмечается, что спасатели громко предупреждали туриста об опасности, однако это не остановило россиянина. Как пояснили специалисты экстренных служб, красные флаги хорошо видны на воде, следовательно, путешественник сознательно проигнорировал их.

"Через некоторое время мужчина скрылся в пучине моря, став очередной жертвой несчастного случая", — сказано в материале.

Ранее российский тревел-блогер пожаловался на низкий уровень сервиса, опасные заболевания и широкое распространение мошеннических схем в Таиланде.