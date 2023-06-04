Чрезвычайное происшествие случилось в Новосибирске. Возник серьёзный пожар в Центральной клинической больницы в Советском районе. Об этом проинформировало региональное управление МЧС.
Медицинское учреждение расположено на территории Советского района города. На момент прибытия спасателей полыхала кровля по всей площади здания.
"Пожарные расчёты следуют по повышенному рангу", — следует из сообщения ведомства.
По предварительной информации, общая площадь возгорания достигла около 1,8 тысячи квадратных метров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.