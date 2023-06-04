ЧП в Новосибирске: горит больница на площади 1,8 тыс. кв. м

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в Новосибирске. Возник серьёзный пожар в Центральной клинической больницы в Советском районе. Об этом проинформировало региональное управление МЧС.

Фото: ya.ru

Медицинское учреждение расположено на территории Советского района города. На момент прибытия спасателей полыхала кровля по всей площади здания.

"Пожарные расчёты следуют по повышенному рангу", — следует из сообщения ведомства.

По предварительной информации, общая площадь возгорания достигла около 1,8 тысячи квадратных метров.

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