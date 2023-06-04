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Советник главы Крыма Крючков подтвердил информацию о сбитом в Джанкое беспилотнике

Происшествия

Комплексы противовоздушной обороны ВС РФ сбили в небе над крымским Джанкоем беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Советник главы Крыма Крючков подтвердил информацию о сбитом в Джанкое беспилотнике
Фото: Росгвардия

Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он уточнил, что в результате инцидента повреждения получили несколько домовладений.

"Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждения остекления в нескольких домах частного сектора", - написал Крючков в своём Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, и пообещал позже предоставить дополнительную информацию.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины пригрозил "выкинуть русскоязычных" с территории Незалежной.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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