Жителем города Инкерман, который находится в Балаклавском районе Севастополя, был успешно сбит квадрокоптер. Причём мужчина использовал для этого находящиеся под рукой средства, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Градоначальник обратил внимание, что виновником инцидента стал не беспилотник, несущий взрывчатку, а квадрокоптер, оснащённый камерой.
Также губернатор счёл нужным напомнить, что в данный момент любые запуски квадрокоптеров и беспилотников находятся под запретом.
"Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", — написал Развожаев в Telegram-канале.
Глава города признался, что рад тому, что в городе живут такие внимательные и бдительные жители, попросив оставаться их такими и впредь.
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