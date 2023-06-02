Развожаев рассказал о жителе Севастополя, который сбил квадрокоптер подручными средствами

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителем города Инкерман, который находится в Балаклавском районе Севастополя, был успешно сбит квадрокоптер. Причём мужчина использовал для этого находящиеся под рукой средства, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: pixabay.com

Градоначальник обратил внимание, что виновником инцидента стал не беспилотник, несущий взрывчатку, а квадрокоптер, оснащённый камерой.

Также губернатор счёл нужным напомнить, что в данный момент любые запуски квадрокоптеров и беспилотников находятся под запретом.

"Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", — написал Развожаев в Telegram-канале.

Глава города признался, что рад тому, что в городе живут такие внимательные и бдительные жители, попросив оставаться их такими и впредь.

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