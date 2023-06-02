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За сутки мошенники лишили жителей Пермского края 15 млн рублей

0:32
Происшествия

За одни сутки жители Пермского края отдали более 15 млн рублей мошенникам. Всего за 24 часа зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денег с помощью современных технологий, пишет издание properm.ru.

За сутки мошенники лишили жителей Пермского края 15 млн рублей
Фото: kod.ru

Отмечается, что преступники использовали различные схемы, в том числе с кредитом, дополнительным заработком и поздравлением. А три преступления были осуществлены по схеме "ваш родственник попал в ДТП".

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Полиция, банк, фсб. Сломанный скрипт и дискриминация власти. Телефонные мошенники
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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