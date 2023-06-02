За одни сутки жители Пермского края отдали более 15 млн рублей мошенникам. Всего за 24 часа зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денег с помощью современных технологий, пишет издание properm.ru.
Отмечается, что преступники использовали различные схемы, в том числе с кредитом, дополнительным заработком и поздравлением. А три преступления были осуществлены по схеме "ваш родственник попал в ДТП".
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