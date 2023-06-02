В Екатеринбурге в ТРЦ "Фан" 1 июня случилось ЧП: в фаст-фуд ресторане "Вкусно — и точка" подросток размахивал пистолетом перед посетителями заведения, из-за чего их попросили выйти на улицу.
Как пишет tagilcity.ru, подросток выглядел неадекватно и казался нетрезвым, поэтому было принято решение вызвать полицию. Быстро подъехавший на место наряд скрутил малолетнего хулигана .
Одна из посетительниц посчитала, что всё случившееся — "ерунда", из-за которой не стоило задерживать ребёнка.
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