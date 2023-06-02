Губернатор Старовойт: система ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ рядом с Курском

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 2 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Курска.

Фото: mil.ru

По словам главы Курской области Романа Старовойта, безопасности мирных жителей ничего не угрожает. Он отметил, что город находится под надёжной защитой российской армии.

"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников", — подчеркнул губернатор в Telegram-канале.

Руководитель региона призвал звонить по номеру 112 в случае обнаружения подозрительных предметов.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино, выпустив по нему 20 снарядов. Как пояснил губернатор, в результате атаки повреждена линия электропередачи, несколько улиц остались без света.