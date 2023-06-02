В ночь на 2 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Курска.
По словам главы Курской области Романа Старовойта, безопасности мирных жителей ничего не угрожает. Он отметил, что город находится под надёжной защитой российской армии.
"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников", — подчеркнул губернатор в Telegram-канале.
Руководитель региона призвал звонить по номеру 112 в случае обнаружения подозрительных предметов.
Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино, выпустив по нему 20 снарядов. Как пояснил губернатор, в результате атаки повреждена линия электропередачи, несколько улиц остались без света.
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Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.