Жителей Новосибирска шокировал обнажённый мужчина, который пробежал по улице Покрышкина. Об этом пишет atas.info.
По информации издания, горожане заметили голого марафонца в четверг, 1 июня. Отмечается, что новосибирцы разместили фотографии обнажённого спортсмена в социальных сетях.
"Мужчина бежал по улице абсолютно нагой, без какого-либо стеснения", — подчеркнули читатели.
Как пояснили жители Новосибирска, никто даже не попытался остановить марафонца. По их словам, после пробежки спортсмен скрылся за одним из домов.
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