В Новосибирске голый марафонец пробежал по улице Покрышкина

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителей Новосибирска шокировал обнажённый мужчина, который пробежал по улице Покрышкина. Об этом пишет atas.info.

Фото: pixabay.com

По информации издания, горожане заметили голого марафонца в четверг, 1 июня. Отмечается, что новосибирцы разместили фотографии обнажённого спортсмена в социальных сетях.

"Мужчина бежал по улице абсолютно нагой, без какого-либо стеснения", — подчеркнули читатели.

Как пояснили жители Новосибирска, никто даже не попытался остановить марафонца. По их словам, после пробежки спортсмен скрылся за одним из домов.

Ранее сомнолог Алексей Мелёхин заявил, что сон в обнажённом виде полезен не только для физического здоровья, но и для укрепления отношений с партнёром.