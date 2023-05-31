Ситуация с нападением 14-летнего школьника на бабушку, дедушку и прабабушку в Московской области находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка региона Ксении Мишоновой, сообщает Газета.Ru.
По словам омбудсмена, обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы, работает следствие.
Напомним, сообщения о том, что в посёлке Шаховская Московской области подросток напал с ножом на родственников, появились сегодня. Пенсионеров госпитализировали, школьник скрылся в неизвестном направлении.
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