Детский омбудсмен Подмосковья прокомментировала нападение школьника с ножом на родственников

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ситуация с нападением 14-летнего школьника на бабушку, дедушку и прабабушку в Московской области находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка региона Ксении Мишоновой, сообщает Газета.Ru.

Фото: ya.ru

По словам омбудсмена, обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы, работает следствие.

Напомним, сообщения о том, что в посёлке Шаховская Московской области подросток напал с ножом на родственников, появились сегодня. Пенсионеров госпитализировали, школьник скрылся в неизвестном направлении.

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