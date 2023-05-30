В селе Сюмси завершилось расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве жительницы соседней деревни. Об этом сообщает udm-info.ru.
Перед судом предстанет 46-летняя подозреваемая в убийстве на почве ревности. Преступление было совершено 30 марта 2023 года.
Злоумышленница пришла в соседний населенный пункт, где пребывал ее сожитель. Она обнаружила мужчину в доме у одной из местных жительниц. Она несколько раз ударила ножом свою спящую жертву, после чего покинула место преступления.
Уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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