В Удмуртии будут судить женщину, обвиняемую в убийстве любовницы мужа

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В селе Сюмси завершилось расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве жительницы соседней деревни. Об этом сообщает udm-info.ru.

Фото: potokmedia.ru

Перед судом предстанет 46-летняя подозреваемая в убийстве на почве ревности. Преступление было совершено 30 марта 2023 года.

Злоумышленница пришла в соседний населенный пункт, где пребывал ее сожитель. Она обнаружила мужчину в доме у одной из местных жительниц. Она несколько раз ударила ножом свою спящую жертву, после чего покинула место преступления.

Уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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