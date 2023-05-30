У здания колледжа в Мытищах автомобиль врезался в толпу и сбил четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Инцидент произошел на Олимпийском проспекте. Водитель автомобиля BMV не справился с управлением и устроил дорожно-транспортное происшествие.
В результате аварии пострадали четыре человека, один из них несовершеннолетний. Трое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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