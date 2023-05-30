Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал привлекать к уголовной ответственности за "разгон паники" среди жителей Москвы после утренней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По его словам, ситуация в российской столице отрабатывается в штатном порядке. При этом он добавил, что сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины "не будут сидеть сложа руки". Как пояснил телеведущий, там уже "лепят фейки", чтобы впоследствии вбросить их и разогнать панику среди москвичей.
"Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности", — подчеркнул Соловьёв в Telegram-канале.
Он призвал пресекать публикацию ложных или непроверенных сведений.
Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим атаковал Москву восемью беспилотниками. Все дроны удалось поразить. Следственный комитет РФ запустил проверку по факту падения БПЛА на здания в столице.
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