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Телеведущий Соловьёв призвал наказывать за "разгон паники" после атаки БПЛА на Москву

1:03
Происшествия

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал привлекать к уголовной ответственности за "разгон паники" среди жителей Москвы после утренней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Телеведущий Соловьёв призвал наказывать за "разгон паники" после атаки БПЛА на Москву
Фото: фото с личного Instagram*-аккаунта

По его словам, ситуация в российской столице отрабатывается в штатном порядке. При этом он добавил, что сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины "не будут сидеть сложа руки". Как пояснил телеведущий, там уже "лепят фейки", чтобы впоследствии вбросить их и разогнать панику среди москвичей.

"Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности", — подчеркнул Соловьёв в Telegram-канале.

Он призвал пресекать публикацию ложных или непроверенных сведений.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим атаковал Москву восемью беспилотниками. Все дроны удалось поразить. Следственный комитет РФ запустил проверку по факту падения БПЛА на здания в столице.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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