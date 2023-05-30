Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), залетевший в квартиру на Ленинском проспекте Москвы, не смог разбудить трёх девушек, которые в ней проживают.
Как сообщает Shot, ссылаясь на соседа студенток, 18-летние девушки спали очень крепко. По словам мужчины, уже после атаки их разбудил охранник и проинформировал, что в одной из комнат находится беспилотник.
"Дрон ударился. Тело залетело в квартиру, а крылья упали на стоянку перед подъездом между машинами", — отметил житель многоэтажки.
Он добавил, что к месту ЧП оперативно прибыли специалисты экстренных служб.
Ранее представители Минобороны РФ назвали нападение БПЛА на Москву террористической атакой киевского режима. В ведомстве пояснили, что в общей сложности ВСУ запустили восемь дронов самолётного типа, все беспилотники поражены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.