Shot: беспилотник ВСУ не смог разбудить трёх девушек в квартире на Ленинском проспекте

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), залетевший в квартиру на Ленинском проспекте Москвы, не смог разбудить трёх девушек, которые в ней проживают.

Фото: Pixabay.com

Как сообщает Shot, ссылаясь на соседа студенток, 18-летние девушки спали очень крепко. По словам мужчины, уже после атаки их разбудил охранник и проинформировал, что в одной из комнат находится беспилотник.

"Дрон ударился. Тело залетело в квартиру, а крылья упали на стоянку перед подъездом между машинами", — отметил житель многоэтажки.

Он добавил, что к месту ЧП оперативно прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее представители Минобороны РФ назвали нападение БПЛА на Москву террористической атакой киевского режима. В ведомстве пояснили, что в общей сложности ВСУ запустили восемь дронов самолётного типа, все беспилотники поражены.