В Ульяновской области с рельсов сошел состав с топливом

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ульяновской области с рельсов сошел состав с бензином и газом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Википедия

Инцидент произошел во вторник, 30 мая, рано утром у станции "Ульяновск-2". Причина происшествия пока не установлена, однако версия о теракте не подтверждается.

Отмечается, что одна из цистерн перевернулась, но разлива топлива не произошло. Пострадавших нет. СКР инициировал проверку по данному факту.

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