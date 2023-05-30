В Ульяновской области с рельсов сошел состав с бензином и газом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел во вторник, 30 мая, рано утром у станции "Ульяновск-2". Причина происшествия пока не установлена, однако версия о теракте не подтверждается.
Отмечается, что одна из цистерн перевернулась, но разлива топлива не произошло. Пострадавших нет. СКР инициировал проверку по данному факту.
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