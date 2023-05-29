В Одинцовском городском округе рабочий спас девушку от приближающегося поезда. Об этом сообщает Телеканал "360".
Девушка шла в наушниках и не услышала приближающегося поезда. Мужчина в последнюю секунду оттащил ее от рельсов.
Первоначально она не поняла, что происходит. Вероятно подумала, что это ограбление, но когда поняла, что ее жизнь спасли, испугано поблагодарила мужчину, надела наушники и пошла дальше.
Спасителя зовут Михаил Ераховец, он работал Больших Вязьмах, в его обязанности входило перекрытие Можайского шоссе, чтобы транспорт не проезжал, когда идет тепловоз.
Примечательно, что после этого случая, мужчина вместо благодарности был уволен.
"Начальство уже выписало мне благодарность в виде заявления на увольнение", — отметил герой.
Мужчина работал в частной компании по ненормированному графику. Ему более 50 лет и маленький ребенок. Увольнение повергло его в шок.
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