В Одинцовском округе уволили мужчину, после того, как он спас девушку от мчащегося поезда

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Одинцовском городском округе рабочий спас девушку от приближающегося поезда. Об этом сообщает Телеканал "360".

Фото: Пресс-служба Администрации Владимира

Девушка шла в наушниках и не услышала приближающегося поезда. Мужчина в последнюю секунду оттащил ее от рельсов.

Первоначально она не поняла, что происходит. Вероятно подумала, что это ограбление, но когда поняла, что ее жизнь спасли, испугано поблагодарила мужчину, надела наушники и пошла дальше.

Спасителя зовут Михаил Ераховец, он работал Больших Вязьмах, в его обязанности входило перекрытие Можайского шоссе, чтобы транспорт не проезжал, когда идет тепловоз.

Примечательно, что после этого случая, мужчина вместо благодарности был уволен.

"Начальство уже выписало мне благодарность в виде заявления на увольнение", — отметил герой.

Мужчина работал в частной компании по ненормированному графику. Ему более 50 лет и маленький ребенок. Увольнение повергло его в шок.

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