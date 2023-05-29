Собака насмерть загрызла воспитательницу детского сада под Нижним Новгородом

Собака по кличке Стаффорд, которую супружеская пара из Богородска забрала на передержку у неблагополучных хозяев, стала причиной смерти новой её владелицы — 27-летней Ольги Т.

Фото: newsnn.ru

Как сообщает информационный портал newsnn.ru, животное находилось под крышей супружеской пары на протяжении трёх месяцев, за это время она не проявляла никаких признаков агрессии. Однако в день трагедии воспитательница детского сада решила покормить собаку во двор.

По рассказу супруга стало известно, что животное моментально накинулось на девушку и вцепилось прямо в горло. Мужчина пытался разжать пасть. Увидев безрезультатность своих действий, он взял ружьё и застрелили животное. Пострадавшая скончалась на месте.

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