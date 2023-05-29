В Прикамье следователи запустили проверку из-за смерти семимесячного ребёнка от ожогов

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю организовали проверку по факту гибели семимесячного ребёнка в коляске от полученных ожогов. Об этом пишет properm.ru.

Фото: sledcom.ru

По информации издания, трёхлетний брат поджёг одеяло, на котором лежал малыш, когда взрослые оставили детей без присмотра. Отмечается, что врачи доставили младенца в больницу с многочисленными ожогами, однако его не удалось спасти.

Следователи приступили к проведению судебно-медицинской экспертизы для выяснения подробностей трагедии.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали мать младенца, который скончался от истощения. Выяснилось, что женщина решила не показывать ребёнка врачам, когда он стал отказываться от пищи. На неё возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ.