В Татарстане возбудили уголовное дело из-за нарушений при реализации нацпроекта "Образование"

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нарушений, связанных с реализацией нацпроекта "Образование", пишет inkazan.ru, ссылаясь на заместителя главы УФАС по республике Андрея Розенталя.

Фото: СК РФ

По информации издания, представители республиканского Минобра заключили тайный сговор с поставщиками школьного оборудования. В результате этого в торгах побеждали организации, которые были заранее выбраны Министерством.

Оперативники оценивают сумму причинённого ущерба в 250 миллионов рублей. Отмечается, что нарушения зафиксированы в период с октября 2018 года по июнь 2021 года.

Пока не уточняется, кто именно в Минобре Татарстана придумал данную схему. Однако в УФАС сообщили, что этот сотрудник уже уволен из ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся дополнительные проверки.