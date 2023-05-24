Пограничники в Ростовской области пытались задержать неизвестного злоумышленника, который пытался попасть на территорию региона, но мужчина совершил самоподрыв.
В районе пропускного пункта "Весело-Вознесенка" неизвестный обошёл КПП, преодолел забор и пытался спрятаться в лесном массиве, пишет Telegram-канал Shot.
Поднятые по тревоге пограничники пытались задержать мужчину, и когда тот осознал невозможность скрыться, привел в действие самодельную бомбу.
В настоящее время правоохранители выясняют подробности происшествия и устанавливают личность злоумышленника.
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