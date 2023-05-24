Shot: мужчина подорвался после неудачной попытки проникнуть в Ростовскую область

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пограничники в Ростовской области пытались задержать неизвестного злоумышленника, который пытался попасть на территорию региона, но мужчина совершил самоподрыв.

Фото: РИА Новости

В районе пропускного пункта "Весело-Вознесенка" неизвестный обошёл КПП, преодолел забор и пытался спрятаться в лесном массиве, пишет Telegram-канал Shot.

Поднятые по тревоге пограничники пытались задержать мужчину, и когда тот осознал невозможность скрыться, привел в действие самодельную бомбу.

В настоящее время правоохранители выясняют подробности происшествия и устанавливают личность злоумышленника.

Ранее военный политолог предупредил, что заброской диверсантов и обстрелами территории РФ Киев не собирается ограничиваться.

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