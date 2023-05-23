Российская ПВО сбила беспилотный воздушный аппарат, который пролетал над Белгородской областью. Об этом официально заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА".
По предварительным данным известно об отсутствии пострадавших по результатам частичного следствия ЧП.
Стоит напомнить о недавно повреждённом автомобиле близ самого Белгорода: БПЛА сбросил взрывное устройство на проезжую часть города, повредив транспортное средство личного пользования.
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