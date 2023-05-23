Гладков сообщил о ликвидации беспилотника над Белгородской областью

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская ПВО сбила беспилотный воздушный аппарат, который пролетал над Белгородской областью. Об этом официально заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Фото: ИА Regnum

"Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА".

По предварительным данным известно об отсутствии пострадавших по результатам частичного следствия ЧП.

Стоит напомнить о недавно повреждённом автомобиле близ самого Белгорода: БПЛА сбросил взрывное устройство на проезжую часть города, повредив транспортное средство личного пользования.

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