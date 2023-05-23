Губернатор Гладков: БПЛА сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде

0:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Telegram-каналы пишут о взрыве в Белгороде, над городом столб дыма. Глава региона Вячеслав Гладков сообщает, что на проезжую часть сброшено взрывное устройство с беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет, зафиксировано повреждение автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы и взрывотехники.

Фото: mirbelogorya.ru

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