Telegram-каналы пишут о взрыве в Белгороде, над городом столб дыма. Глава региона Вячеслав Гладков сообщает, что на проезжую часть сброшено взрывное устройство с беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет, зафиксировано повреждение автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы и взрывотехники.
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