Автомобиль Aurus, который закреплён за патриархом Кириллом, столкнулся с иномаркой Volvo в центре российской столицы.
Как сообщает Baza, ДТП зарегистрировали в 06:30 по московскому времени. Авария случилась на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. При столкновении машин выявлен один пострадавший, однако он отказался от помощи медиков.
"Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в него врезался Aurus", — сказано в посте.
Пока не установлено, был ли патриарх Кирилл в машине в момент ДТП.
Telegram-канал Shot обнародовал кадры с места столкновения автомобилей.
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