Baza: автомобиль Aurus патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Автомобиль Aurus, который закреплён за патриархом Кириллом, столкнулся с иномаркой Volvo в центре российской столицы.

Как сообщает Baza, ДТП зарегистрировали в 06:30 по московскому времени. Авария случилась на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. При столкновении машин выявлен один пострадавший, однако он отказался от помощи медиков.

"Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в него врезался Aurus", — сказано в посте.

Пока не установлено, был ли патриарх Кирилл в машине в момент ДТП.

Telegram-канал Shot обнародовал кадры с места столкновения автомобилей.

Ранее стало известно, что глава Русской православной церкви попал в санкционные списки Чехии.