Девочку, которая пропала в садовом товариществе Екатеринбурга, нашли живой

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пропавшая 18 мая в Екатеринбурге 14-летняя девочка найдена живой сотрудниками МВД, пишет tagilcity.ru.

Фото: Википедия

Сообщается, что она решила уйти от своих родственников, после чего потерялась в садах вблизи СНТ "Авиатор".

Полицейским удалось найти беглянку и доставить её в местное отделение МВД.

Представители правоохранительных органов рекомендуют родителям отслеживать перемещения своих детей через специальные приложения на смартфонах, и использовать в этих целях геолокацию на гаджетах.

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