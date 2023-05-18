В Сеть попали кадры с места схода грузового поезда в Крыму.
Видео выкладывает РИА Новости.
Сейчас на перегоне Симферополь-Севастополь поезда временно не ходят, пассажиров начали доставлять автотранспортом, сообщили в правительстве Республики со ссылкой на министерство транспорта Крыма.
Напомним, недалеко от Симферополя пять вагонов с зерном сошли с рельсов. Сход грузового поезда произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сказали в Крымской железной дороге.
Пассажирских поездов "Гранд Сервис Экспресса" на участке, где произошел сход вагонов, не было.
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