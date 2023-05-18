РИА Новости: кадры с места схода грузового поезда в Крыму

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В Сеть попали кадры с места схода грузового поезда в Крыму.

Фото: nta.ua

Видео выкладывает РИА Новости.

Сейчас на перегоне Симферополь-Севастополь поезда временно не ходят, пассажиров начали доставлять автотранспортом, сообщили в правительстве Республики со ссылкой на министерство транспорта Крыма.

Напомним, недалеко от Симферополя пять вагонов с зерном сошли с рельсов. Сход грузового поезда произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сказали в Крымской железной дороге.

Пассажирских поездов "Гранд Сервис Экспресса" на участке, где произошел сход вагонов, не было.

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Кадры с места схода грузового поезда в Крыму