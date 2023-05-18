SHOT: пять вагонов в Крыму могли сойти с рельсов из-за подрыва путей

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем было приостановлено после схода пяти вагонов с зерном с рельсов, сообщили власти полуострова Крым.

Фото: Вадим Савицкий

Инцидент произошёл в районе 8-20 в Симферопольском районе недалеко от Бахчисарая.

"Предварительно, рассматривается версия о взрыве ж/д путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя", - сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, громкий звук взрыва был слышен в соседних населённых пунктах, о сам подрыв бомбы произошёл в начале состава, пишет Telegram-канал "Чп / Симферополь".

Официальной информации о причастности украинских диверсантов к происшествию пока не поступало.

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