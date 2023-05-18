Гражданин из РФ согласился перевезти танковые двигатели и остался без денег

Предпринимателю из Ростова-на-Дону, специализирующемуся на грузоперевозках, поступил звонок от неизвестного лица, которое попросило доставить военный груз — двигатели от танков.

Фото: https://t.me/donbassr/36442

После этого незнакомец предоставил заказ-наряд в электронном виде и попросил отправить фотографии документов на транспортное средство, а также реквизиты банковского счета для проведения платежа.

"А в этом время со счета ростовчанина списали 180 тысяч рублей. Тогда он понял, что скачанное им приложение было для удаленного доступа к гаджету и всем данным", — передаёт rostovgazeta.ru.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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