Житель Новосибирской области, гуляя с собакой, обнаружил обглоданный труп мужчины. В ходе проводимого следствия полиция пополнила количество улик, которые пригодятся для выявления истинных причин смерти. Охранное ведомство опросило сельчан поселения Ровное.
Как сообщает информационный портал Сиб.фм, погибший мужчина не один раз попадал в полицейские сводки. В этот раз, осенью 2022 года, ведомство разыскивало погибшего для привлечения к ряду преступлений имущественного характера, однако он решил увильнуть от закона и спрятаться в лесу.
"Он ранее привлекался за кражи и другие преступления имущественного характера. Мы тут знаем, что без присмотра ничего не оставишь — всё унесёт", — поделился один из жителей села.
На данный момент "личность устанавливается, проводится экспертиза". В полиции предполагают, что смерть не могла быть криминальной.
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