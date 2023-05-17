СК России поделился подробностями гибели мужчины под Новосибирском

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Новосибирской области, гуляя с собакой, обнаружил обглоданный труп мужчины. В ходе проводимого следствия полиция пополнила количество улик, которые пригодятся для выявления истинных причин смерти. Охранное ведомство опросило сельчан поселения Ровное.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщает информационный портал Сиб.фм, погибший мужчина не один раз попадал в полицейские сводки. В этот раз, осенью 2022 года, ведомство разыскивало погибшего для привлечения к ряду преступлений имущественного характера, однако он решил увильнуть от закона и спрятаться в лесу.

"Он ранее привлекался за кражи и другие преступления имущественного характера. Мы тут знаем, что без присмотра ничего не оставишь — всё унесёт", — поделился один из жителей села.

На данный момент "личность устанавливается, проводится экспертиза". В полиции предполагают, что смерть не могла быть криминальной.

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