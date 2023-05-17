Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: $150 миллионов мгновенно превратились в пепел всего из-за одного удара ВС РФ
Врач Аюпова заподозрила проблемы со здоровьем у Ларисы Долиной: огромные круги под глазами
Россиян могут лишить полюбившихся бургеров и острых крылышек
РВ: появились подробности провальной атаки боевиков "Азова"* под Бахмутом
Безсонов: ВСУ крупными силами пошли в наступление на Соледарском направлении
Aube Digitale: названа примерная дата, когда США перестанут помогать Киеву
В национальном парке Челябинской области были замечены краснокнижные лебеди-шипуны
"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ
Минобороны: ударом "Кинжала" в Киеве полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

СК России поделился подробностями гибели мужчины под Новосибирском

0:59
Происшествия

Житель Новосибирской области, гуляя с собакой, обнаружил обглоданный труп мужчины. В ходе проводимого следствия полиция пополнила количество улик, которые пригодятся для выявления истинных причин смерти. Охранное ведомство опросило сельчан поселения Ровное.

СК России поделился подробностями гибели мужчины под Новосибирском
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщает информационный портал Сиб.фм, погибший мужчина не один раз попадал в полицейские сводки. В этот раз, осенью 2022 года, ведомство разыскивало погибшего для привлечения к ряду преступлений имущественного характера, однако он решил увильнуть от закона и спрятаться в лесу.

"Он ранее привлекался за кражи и другие преступления имущественного характера. Мы тут знаем, что без присмотра ничего не оставишь — всё унесёт", — поделился один из жителей села.

На данный момент "личность устанавливается, проводится экспертиза". В полиции предполагают, что смерть не могла быть криминальной.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Последние материалы
Врач Аюпова заподозрила проблемы со здоровьем у Ларисы Долиной: огромные круги под глазами
Россиян могут лишить полюбившихся бургеров и острых крылышек
РВ: появились подробности провальной атаки боевиков "Азова"* под Бахмутом
СК России поделился подробностями гибели мужчины под Новосибирском
Безсонов: ВСУ крупными силами пошли в наступление на Соледарском направлении
Aube Digitale: названа примерная дата, когда США перестанут помогать Киеву
"Неупиваемая чаша" исцеляет от наркомании и алкоголизма
В национальном парке Челябинской области были замечены краснокнижные лебеди-шипуны
Млечный Путь регулирует земную эволюцию
"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников