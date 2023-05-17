Житель села Довольное, который находится в Новосибирской области, обнаружил изгрызенный труп мужчины. Как сообщает издание Gorsite. ru, охранные ведомства региона пытаются установить личность погибшего и обстоятельства смерти.
Единственное, что известно о произошедшем, так это дата: 11 мая официально сообщили о нахождении тела погибшего.
На данный момент проводится экспертиза. Однако местные жители делают предположение, что труп принадлежит пропавшему осенью 2022 года 50-летнему мужчине.
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