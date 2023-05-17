На газопроводе в селе Запорожской области нашли взрывное устройство

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов нашли самодельное взрывное устройство в селе Ровное (Запорожская область). Как сообщают экстренные службы региона, оно было закреплено на трубе газопровода.

Фото: info reactor.tu

На данный момент взрывчатка полностью обезврежена, идёт поиск причастных к подготовке диверсии.

Напомним, что ранее сообщалось о сбросе взрывных устройств при помощи украинских беспилотников на территорию Суданского района, где находится работающий экскаватор. Об этом официально заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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